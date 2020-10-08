Відома співачка Віра Брежнєва випустила новий максі-сингл «Sestra». Артистка називає його рецептом позбавлення від розчарувань і смутку.

Слухати нову пісню Віра Брежнєва – Sestra онлайн:

Автором слів і музики виступив незмінно Костянтин Меладзе. Але пісня вийшла з трьома альтернативними версіями від різних саунд-продюсерів.

– Під час перерви «осів пісок», проявилося багато інсайтів, які не могли не відбитися на творчості, – розповіла Віра Брежнєва. – Ми спробували відчути цю пісню з різних сторін і запросили кількох саунд-продюсерів. Але в результаті отримали три унікальних композиції, з яких так і не змогли вибрати кращу, тому і вирішили порадувати слухачів відразу трьома версіями. Нам цікаво буде дізнатися, яка саме більше сподобається публіці.

Пісня «Sestra» – це міні-розповідь про підтримку близької сестри або вірної подруги, soul sister, під час хворобливого розставання з коханою людиною.

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