Співачка порадувала шанувальників новим фото з відпочинку

Настя Каменських — одна з найсексуальніших артисток на просторах українського шоу-бізнесу. І вона чудово цим користується! На сторінку співачки в Instagram підписано більше п’яти мільйонів чоловік, які пильно стежать за її життям і бурхливо обговорюють пікантні фото.

Днями Настя Каменських, у родині якої відбулося поповнення, опублікувала нове фото з відпочинку. Співачка вирушила в романтичну поїздку з чоловіком — репером Потапом — у Бодрум (Туреччина). На знімку артистка позує у леопардовому бікіні, демонструючи підтягнуту апетитну фігурку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 5 Окт 2020 в 3:42 PDT

До публікації Настя Каменських прикріпила невеличкий коментар англійською мовою: «Every woman is a wild cat???? Sometimes cute and playful, sometimes strong and dangerous ????». Українською це означає: «Кожна жінка — це дика кішка. Іноді мила та грайлива, іноді сильна та небезпечна».

