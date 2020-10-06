Причиною став знак зодіаку, який не підійшов поп-діві

Американська співачка Мадонна відмовилася працювати діджеєм Девідом Гетта через його знак зодіаку. Про це розповів сам селебріті програмі «Mcfly and Carlito».

Сталося це все ще 11 років тому. Після того, як Девід Гетта отримав «Греммі», Мадонна зв’язалася з діджеєм, щоб запросити на зустріч щодо їхньої співпраці. Виявляється, тоді Девід Гетта та Мадонна планували записати альбом. Але все зіпсував знак зодіаку діджея.

Коли Мадонна у розмові дізналася, що Девід Гетта Скорпіон за знаком зодіаку, то відмовилася від співпраці. Вона навіть поспішила завершити зустріч.

Справа у тому, що Мадонна серйозно захоплюється астрологією та вірить у сумісність знаків. Саме тому співачка не співпрацює з певними знаками зодіаку.

Фото: Getty Images

Читай також:

Хто він? Інсайдер розповів про нового чоловіка у житті Адель

Раян Рейнольдс у трейлері фільму «Персонаж»