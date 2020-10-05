Колишня учасниця гурту Spice Girls поринула у ностальгію

Відома дизайнерка Вікторія Бекхем запустила лінійку помад для губ у тематичних відтінках 90-х. На таку колекцію селебріті надихнув її образ у групі Spice Girls – Posh Spice. Саме так у гурті прозвали дружину Девіда Бекхема.

Тепер б’юті-бренд Victoria Beckham Beauty може повернути тебе у 90-ті лише за допомогою одного з фірмових відтінків Posh Lipstick. У лінійці представлені помади коричневого, лілового та бежевого кольорів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram victoriabeckhambeauty 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Помада завжди додавала мені впевненості, коли мені це було потрібно, і додаткової перчинки, коли вона вже була на губах. Кожен відтінок натхнений конкретним спогадом, і хоча моменти, можливо, були моїми, енергія та емоції поділяються між усіма нами, – поділилася Вікторія Бекхем з виданням Allure.

Фото: Getty Images

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