Днями відбулася прем’єра нового відеокліпу Джамали і Pianoбой на композицію «Эндорфины». Режисером виступив Максим Коцький, оператором – Дмитро Чернявський, який раніше працював з Джамалою над відео «Жалі». Зйомки проходили в Київській області на території ландшафтного заповідника Васильківські Карпати.

Цифровий реліз синглу «Эндорфины» відбувся 11 вересня. Автори музики і слів композиції – Джамала і Дмитро Шуров (Pianoбой).

– На перший погляд може здатися, що це історія про те, як я люблю пити каву. Але ні! Наше відео про любов, дружбу і самотність, – коментує нову роботу Джамала. – Ми знімали майже без перерв з п’ятої ранку до дев’ятої вечора. Це були складні зйомки: було дуже холодно, весь час потрібно було ловити світло… Але в підсумку я дуже задоволена результатом.

– Взагалі я не великий фанат зйомок і як такого красивого віжуалу. Я аудіал, для мене картинка – вторинна. Тому я обожнюю кліпи, в яких мене немає в кадрі 🙂 Але у випадку з “Эндорфины” все сталося якось само собою. Ось я вже в лляному білому костюмі йду по полю, а ось кавовий стіл перетворюється на стійку для піаніно – і все, мене захопила магія ендорфінів і голос Джа. Це легка і дуже музична пісня: її треба слухати, сидячи на борту яхти. Ну або танцювати під неї з коханою людиною біля каміна. І нехай будуть з нами ендорфіни! – додає Дмитро Шуров.

Текст (слова) пісні Джамала та Pianoбой – Эндорфины