Джамала та Pianoбой презентували кліп на дуетну пісню «Эндорфины»: Дивимось!
Днями відбулася прем’єра нового відеокліпу Джамали і Pianoбой на композицію «Эндорфины». Режисером виступив Максим Коцький, оператором – Дмитро Чернявський, який раніше працював з Джамалою над відео «Жалі». Зйомки проходили в Київській області на території ландшафтного заповідника Васильківські Карпати.
Цифровий реліз синглу «Эндорфины» відбувся 11 вересня. Автори музики і слів композиції – Джамала і Дмитро Шуров (Pianoбой).
– На перший погляд може здатися, що це історія про те, як я люблю пити каву. Але ні! Наше відео про любов, дружбу і самотність, – коментує нову роботу Джамала. – Ми знімали майже без перерв з п’ятої ранку до дев’ятої вечора. Це були складні зйомки: було дуже холодно, весь час потрібно було ловити світло… Але в підсумку я дуже задоволена результатом.
– Взагалі я не великий фанат зйомок і як такого красивого віжуалу. Я аудіал, для мене картинка – вторинна. Тому я обожнюю кліпи, в яких мене немає в кадрі 🙂 Але у випадку з “Эндорфины” все сталося якось само собою. Ось я вже в лляному білому костюмі йду по полю, а ось кавовий стіл перетворюється на стійку для піаніно – і все, мене захопила магія ендорфінів і голос Джа. Це легка і дуже музична пісня: її треба слухати, сидячи на борту яхти. Ну або танцювати під неї з коханою людиною біля каміна. І нехай будуть з нами ендорфіни! – додає Дмитро Шуров.
Текст (слова) пісні Джамала та Pianoбой – Эндорфины
Чтоб, как девченка с огромным ранцем
Бежать по весенним лужам
За только придуманным мужем
Надо-таки влюблятьсяМожет, влюбиться в работу?
В завтрашний день, в субботу?
В утренний кофе и ветер?
В небо, в стихи о лете?
Надо бы, надо, надо влюбиться мнеАвгуст совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен
Но если я влюблен, ты обеспечен
Эндорфинами лет так на 100Август совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен
Но если я влюблен, ты обеспечен
Эндорфинами лет так на 100Август совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен
Но если я влюблен, ты обеспечен
Эндорфинами лет так на 100Август совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен
Но если я влюблен, ты обеспечен
Эндорфинами лет так на 100(Хаха, Дима!)Если ты хочешь влюбляться
В Аргентину, машину и глянцы
Помни, что можно меняться и драться
Но с любимыми не расставаться
Жизнь – это бальные танцы
Сегодня ты джайв, а завтра кружишься в вальсе
Чтобы не приземляться
Нужно все время влюбляться
Август совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен
Но если я влюблен, ты обеспечен
Эндорфинами лет так на 100
Август совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен
Но если я влюблен, ты обеспечен
Эндорфинами лет так на 100
Август совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен…
Август совсем не вечен…
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