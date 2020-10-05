Стрімінговий сервіс Netflix створив створив копію весільної сукні принцеси Діани. І все лише задля однієї серії четвертого серіалу «Корона».

Фотографією сукні з майбутнього п’ятого епізоду творці серіалу поділилися в офіційному Instagram.

«Дизайнер костюмів Емі Робертс, удостоєна нагороди «Еммі», хотіла передати дух і стиль оригінального дизайну Девіда і Елізабет Емануель, не створюючи репліку для Емми Коррін», – йдеться у підписі поста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram thecrownnetflix 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Весільна сукні принцеси Діани вважається однією з найдорожчих в історії. Для її пошиття було використано більше 40 метрів шовкової тканини кольору слонової кістки, а розшите воно було вручну десятьма тисячами натуральних перлин. Шлейф сукні був завдовжки 7,5 метра, декорований вінтажним мереживом XIX століття. Вартість сукні на момент весілля принцеси Діани та принца Чарльза складала 12 тисяч доларів, що на сьогоднішній день прирівнюється до 31 тисячі доларів.

Прем’єра четвертого сезону серіалу «Корона» відбудеться 15 листопада 2020 року.

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