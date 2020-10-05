Селебріті провела показ білизни онлайн

Американська співачка Ріанна здивувала усіх новим яскравим шоу Savage X Fenty Vol. 2, яке відбулося 2 жовтня. На ньому зірка презентувала нову колекцію спідньої білизни. Показ відбувся в онлайн-форматі на платформі Amazon Prime Video.

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Ріанна виступає за інклюзивність у розумінні краси, а тому усі моделі були різного типажу. У шоу взяли участь супермоделі Ірина Шейк, Кара Делевінь, Лора Харріер, Віллоу Сміт, Індія Мур, Белла Хадід, Періс Хілтон і плюс-size модель Палома Ельсессер, а також співачки Ліззі, Росаліята Еріка Джейн. Усі знаменитості вийшли на подіум у сексуальній білизні, виконаній з мережева, сітки та латексу. У кожної був свій неповторний образ. Нова колекція поділена на три тематичні лінійки Garden of Eden, Dear Diary та Black Widow.

Також під час шоу була представлена ​​дебютна чоловіча колекція нижньої білизни Savage x Fenty. Її спільно з Ріанною розробив репер Крістіан Комбс.

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Фото: Getty Images

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