Напівголі та розкуті дівчата та хлопці: Ріанна представила нову колекцію Savage x Fenty (ФОТО)
Селебріті провела показ білизни онлайн
Американська співачка Ріанна здивувала усіх новим яскравим шоу Savage X Fenty Vol. 2, яке відбулося 2 жовтня. На ньому зірка презентувала нову колекцію спідньої білизни. Показ відбувся в онлайн-форматі на платформі Amazon Prime Video.
Ріанна виступає за інклюзивність у розумінні краси, а тому усі моделі були різного типажу. У шоу взяли участь супермоделі Ірина Шейк, Кара Делевінь, Лора Харріер, Віллоу Сміт, Індія Мур, Белла Хадід, Періс Хілтон і плюс-size модель Палома Ельсессер, а також співачки Ліззі, Росаліята Еріка Джейн. Усі знаменитості вийшли на подіум у сексуальній білизні, виконаній з мережева, сітки та латексу. У кожної був свій неповторний образ. Нова колекція поділена на три тематичні лінійки Garden of Eden, Dear Diary та Black Widow.
Також під час шоу була представлена дебютна чоловіча колекція нижньої білизни Savage x Fenty. Її спільно з Ріанною розробив репер Крістіан Комбс.
Фото: Getty Images
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