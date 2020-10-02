У відповідь на розвиток сольної кар’єри дружини, Tamerlan презентував свій кліп поза дуетом

Bardak – фіт співака з автором, композитором і саунд-продюсером Сергієм Єрмолаєвим, відомим під сценічним ім’ям Runstar. Tamerlan записав новий, трендовий саунд, що кардинально відрізняється від звучання пісень TamerlanAlena.

– Це давня задумка, яку не вдавалось втілити в тандемі TamerlanAlena, виходячи з розбіжністі у стилістиці дуетного проєкту, – коментує Тамерлан. – І, звичайно, це відповідь Альоні на її сольну історію! До речі, Альона до останнього не знала, що я працюю над сольним треком. У нас з нею своя захоплююча гра.

Кліп на пісню Bardak Tamerlan продюсував і режисирував самостійно, щоб повністю передати власні відчуття і настрій. Відео знімали на Хрещатику в Києві. Режисер зробив акцент на красі столиці. Глядачі побачать симбіоз архітектурних стилів: стріт-арт, розкішні хмарочоси і занедбані будівлі. Спеціально для зйомок кліпу вуличний художник намалював обкладинку треку Bardak на стіні, розміром в декілька метрів.

Ексклюзивно для Нового каналу Tamerlan розповів, як знімали відео:

– Спочатку ми планували lyric-відео, але коли почали знімати, захопилися і зрозуміли, що потрібно працювати над повноцінним кліпом, – поділився співак. – Так що довелося додатково виділяти ще день. Я додумав різні фішки, цікаві кадри, локації і ми зняли цілу урбаністичну історію – чим дихає велике місто і ми в ньому.

Одним сольним кліпом Tamerlan не обмежиться. Співак розповів Новому каналу, що думає про нові колабораціях:

– Є такі думки, з кількома артистами спілкуємося про фіти, в їх числі навіть є один з артистів старшого покоління. Для мене цікаво змішання поколінь – в цьому є життя, це “нове завтра”. Я за колаборації, за круті експірієнс, за крутий продукт. Це та творчість, яка завжди знаходить свого глядача, – сказав він.

Що ж, чекаємо нових хітів від такої продуктивної творчої родини.

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