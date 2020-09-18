Alena Omargalieva презентувала кліп на пісню «Малинове вино»
Alena Omargalieva активно просуває свою сольну кар’єру. Нещодавно співачка випустила дебютний сингл «Малинове вино». Тепер шанувальники її творчості можуть насолодитися кліпом на цей трек.
Alena з’являється в відео в п’яти розкішних образах – кожен з них уособлює емоції героїні, яка переживає нещасливе кохання. Відео знімалося 25 годин. Режисером виступив Олексій Островой, який знімав роботи на дуетні сингли TamerlanAlena і Tamerlan. Зйомки почалися на світанку на даху хмарочоса, продовжилися на пшеничному полі, а закінчилися під ранок наступного дня у вишуканих двоповерхових апартаментах.
– Я прожила ціле маленьке життя на зйомках «Малинового вина». Було страшенно холодно, коли ми почали знімати в басейні на даху, а під час зйомки в полі ми згорали під палючим сонцем, температура повітря була вище 35 градусів! – поділилася Alena Omargalieva. – Символічно, що моя героїня переживає в кадрі весь спектр емоцій і почуттів, які викликала у неї зрада коханого: від розгубленості до байдужості і рішення йти далі.
Давайте подивимося:
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