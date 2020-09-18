Alena Omargalieva активно просуває свою сольну кар’єру. Нещодавно співачка випустила дебютний сингл «Малинове вино». Тепер шанувальники її творчості можуть насолодитися кліпом на цей трек.

Alena з’являється в відео в п’яти розкішних образах – кожен з них уособлює емоції героїні, яка переживає нещасливе кохання. Відео знімалося 25 годин. Режисером виступив Олексій Островой, який знімав роботи на дуетні сингли TamerlanAlena і Tamerlan. Зйомки почалися на світанку на даху хмарочоса, продовжилися на пшеничному полі, а закінчилися під ранок наступного дня у вишуканих двоповерхових апартаментах.

– Я прожила ціле маленьке життя на зйомках «Малинового вина». Було страшенно холодно, коли ми почали знімати в басейні на даху, а під час зйомки в полі ми згорали під палючим сонцем, температура повітря була вище 35 градусів! – поділилася Alena Omargalieva. – Символічно, що моя героїня переживає в кадрі весь спектр емоцій і почуттів, які викликала у неї зрада коханого: від розгубленості до байдужості і рішення йти далі.

Давайте подивимося:

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