У 2020 році к-ть користувачів Tiktok перевищило 1,5 млрд. Челенджі, гумор, танці і музика переповнили інформаційний простір. На тлі цього у фронтмена гурту Mountain Breeze з’явилася ідея про створення альбому абсолютно нового формату.

– Ідея tiktok-альбому народилася під час весняного посиленого карантину, – кажуть музинкати. – Було досить часу, щоб перезавантажитися і просто зануритися в творчість. Також, з’явилося більше часу, щоб заглянути в соцмережі, зокрема, дізнатись, що набирає популярність в Tiktok. Ми побачив, що, на жаль, Tiktok містить, крім музики і челенджів, дуже багато безглуздого контенту. Після цього і прийшла ідея створити альбом у форматі Tiktok, який покаже більшості користувачів, що контент може бути корисним і нести добро, а також відкриє новий формат в світі музики.

Tiktok-альбом «9 минут» – це повноцінний музичний альбом, що включає 9 пісень і 9 відеокліпів, відзнятих у вертикальному форматі та об’єднаних однією історією. Тривалість кожної пісні й відео не перевищує однієї хвилини. Оскільки спочатку цей альбом орієнтований саме на цю молоду соц.мережу, музиканти вирішили зробити спільну колаборацію з найпопулярнішим tiktok-хаусом в Україні – Ulove Home. Блогери з радістю підтримали проект, прийняли участь у зйомках кліпів і спільно з Mountain Breeze презентували альбом в стінах свого дому.

Альбом «9 минут» несе в собі не лише розважальну, але і соціальну місію. «Кліпи» на деякі пісні включають елементи жестової мови – таким чином, люди з вадами слуху також зможуть «почути» і насолодитися творчістю гурту.

– Мета нашого нового альбому поширювати позитив і надихати на добрі вчинки, – додають музинкати. – У Tiktok дуже популярне використання жестів, які частенько не несуть за собою жодного сенсу, ми ж хочемо показати, що жести можна використовувати зі змістом і допомогти людям «почути» музику!

У роботу над альбомом «9 минут» Mountain Breeze залучили єдиний в Україні шоу-балет людей з вадами слуху «Без слів», які допомогли реалізувати ідею візуалізації музики в танці на мові жестів. Також, в зйомках кліпу прийняли участь київська танцювальна студія «Papa Dance», під керівництвом Андріса Капінша (екс. Todes) і резиденти tiktok-хаусу Ulove Home.

На зйомки кліпів гурт витратив понад 5 знімальних днів. За період зйомок фронтмену гурту, Олександру Біляку довелося вивчити мову жестів, навчитися співати навпаки, отримати понад сотню ляпасів і виплакати пару літрів сліз.

Вслід за презентацією, Mountain Breeze оголосять конкурс на кращу пісню з альбому. Музиканти пообіцяли, що пісні, які наберуть найбільшу кількість прослуховувань, будуть випущені окремими синглами. Альбом вже можна прослухати на всіх стрімінгових платформах, а відеокліпи доступні до перегляду у всіх соціальних мережах гурту.



Читай також:

«Перші ластівки» хлопців із Mountain Breeze: Жертва, захисник і спостерігач

Mountain Breeze – «Строчки»: прем’єра нової пісні!