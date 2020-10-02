Артист розкрив найпотаємніші грані своєї душі

Український співак KHAYAT презентував нову пісню «Темно». Вона стала першим україномовним ліричним треком у репертуарі виконавця.

Слухати нову пісню KHAYAT – Темно онлайн:

– Ця пісня продиктована моїми внутрішніми змінами, живими емоціями та досвідом. Вона настільки віддзеркалює моє нутро, наскільки це взагалі можливо. Написана у потягу, під час одного з найбільших емоційних спустошень у моєму житті. Найліпше, що я можу зробити як музикант – бути відвертим зі своїм слухачем і писати про те, що справді мене турбує і стосується, – розповів KHAYAT.

Україномовність пісні продиктована внутрішніми відчуттями артиста. Він ніколи не планує, як і коли писати свої треки. Натхнення завжди приходить неочікувано.

– Я дотримуюся теорії про те, що пісня має створюватися невимушено. Якщо змушувати себе щось робити, тоді це вже не мистецтво, а насилля. Тому я не налаштовую себе на конкретні задачі, а пишу так, як мені диктує душа, – поділився KHAYAT ексклюзивно з Новим каналом.

Як зазначає сам виконавець, пісня «Темно» відображає темряву душі, яка змушує зробити неминучий вибір.

– Внутрішня темрява значно страшніша за вимкнене світло у квартирі. Неначе отрута, вона заповнює найпотаємніші кутки свідомості та руйнує все, що колись було створене ілюзіями та мріями. «Темно» – це історія про незворотність часу, відчай та страх змін. Ми можемо плекати надії та сподівання скільки завгодно, але зіткнення з реальністю неминуче. Самообман – це лише анальгетик, що зменшує біль, але він нікого не виліковує. Ви спитаєте, що ж у такому випадку робити? Звикати і рухатися далі, адже боляче буде постійно, – пояснив KHAYAT.

Трек «Темно» увійде до другого альбому KHAYAT, який світ почує навесні 2021 року.

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