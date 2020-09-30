У пісні піднімається тема емоційної залежності та нерозділеного кохання. Спеціально для Нового каналу Денис згадав, як сам вибирався з емоційного “капкана”.

– Fetish – це пісня, в якій живе моя особиста історія і я впевнений, багато хто впізнає в ній свою. Вона для тих, хто не боїться експериментів, екстремальної любові і готовий відкрити сталеве серце для нового і невідомого. «Твоє тіло – це мій храм» – рядок-код, зашитий в тексті, і він уособлює всю красу справжніх почуттів. Слухайте в навушниках, так більш проникливо, – розповів Денис Реконвальд.

Трек записали за одну дощову київську ніч, а фінальне аранжування від першої версії відрізняє лише кілька обрамлюючих звуків. Автор пісні Микита Кисельов розповів, що написати сингл його надихнув сон:

– Мені снилися образи зав’язаних очей, сталевого серця, відкритого за допомогою ключа … З цих символів витекла ключова фраза: «Ты мой фетиш, холодный титан» і перші рядки пісні: «Завязаны глаза, ориентация – звук». Останнє – це коли ти в темряві йдеш на світло того самого манливого, що тебе вабить в людині. І в цей момент не існує нічого іншого, – розповів Микита.

Трек Fetish змусив Дениса згадати нерозділене кохання, яке трапилося з ним в минулому. Він зізнається, що ці почуття переніс в вірші, які поки що не зважується нікому показати. Ексклюзивно Новому каналу артист розповів, як вибирався з емоційної залежності:

– Найкращий спосіб – заглибитися в свою роботу і сфокусуватися на ній. Чи якісь складні обставини, чи негаразди в особистому житті – зариваюся з головою в улюблену справу, музика лікує. У ці періоди у мене з’являється навіть більше натхнення, стимулу створювати. Це час творити, – поділився артист. – Відверто, внутрішні потрясіння дуже корисні для артиста. Це все твій внутрішній багаж (як кажуть в акторській сфері). Коли я щось переживаю, то беру від цього користь – запам’ятовую емоції, які в той момент відчуваю, і себе в них. Коли потрібно заспівати рядок або всю пісню так, щоб глядач, слухач відчув, що історія тобі близька і що ти щирий з ним, – я себе занурюю в певний стан, згадуючи особистий досвід.

Що ж, чекаємо нових пісень від Дениса.

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