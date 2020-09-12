Співак Денис Реконвальд зробив сюрприз для своїх фанатів з інших країн та презентував англомовний варіант пісні Alter Ego. На такий крок його надихнула популярність цього треку – понад 100 тисяч завантажень по всьому світу.

– Коли я побачив скільки тисяч разів прослухали Alter Ego в оригінальній версії в Німеччині, Литві, Італії і в США, я не міг не випустити версію англійською для моїх іноземних фанів і для тих, хто любить музику із західним звучанням. Трек Alter Ego англійською мовою – це такий додатковий презент. Знімати кліп на цю версію пісні не плануємо, – розповів співак ексклюзивно Новому каналу. – Зараз ми сфокусовані на релізі наступних синглів, перший з яких презентуємо вже цього місяця.

Пісня Alter Ego про те, що кожен – володар декількох альтер его, які вживаються в одному тілі, і головне – щоб між ними був мир і гармонія. На своєму прикладі артист розповів, що зі скромного і досить замкнутої людини в житті, на сцені він перетворюється в відкриту і емоційну, розчиняючись в музиці і глядачах. І це його найулюбленіший вигляд з усіх існуючих.

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