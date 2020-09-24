Новий каналG.spaceШОУМАНІЯПідслухано в Голлівуді: Емма Стоун таємно вийшла заміж і скоро стане мамою

Підслухано в Голлівуді: Емма Стоун таємно вийшла заміж і скоро стане мамою

Бейбі-бум серед селебріті продовжується

Акторка Емма Стоун та її коханий Дейв Маккері одружилися та чекають на первістка. Принаймні, такі чутки ходять у західних ЗМІ. Мовляв, весілля було таємним, тому і поповнення у родині не розголошують.

Емма і Дейв були помічені в Лос-Анджелесі з обручками на пальцях. Також у акторки почав округлятися животик.  Можливо, все через карантин або ж пара і справді скоро стане батьками.

Про свої заручини Емма Стоун та Дейв Маккері оголосили минулого року. Акторка з радістю показала обручку фанатам. Тому залишається чекати лише офіційного підтвердження весілля пари та майбутнього поповнення.

Фото: Getty Images

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