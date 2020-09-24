Бейбі гьорл: Джиджи Хадід вперше стала мамою (ФОТО)
Селебріті вже показала перше фото первістка
Американська модель Джиджи Хадід та Зейн Малік вперше стали батьками. У пари народилася донька. Перше фото зіркові батьки вже встигли опублікувати в Instagram.
В соціальних мережах батьків розміщено два чорно-білі знімки з руками Зейна та новонародженої доньки.
«Наша дівчинка з’явилася на світ в ці вихідні і вже змінила наш світ. Ми просто закохані в неї», – підписала фото Джиджи Хадід.
А новоспечений батько розповів, що малеча здорова та красива. Але імені так і не розкрив.
«Радий знати її, гордий називати її своєю і вдячний за життя, яку ми проведемо разом», – підписав пост Зейн Малік.
Фото: Getty Images
Читай також:
Це дівчинка! Світлана Тарабарова вдруге стала мамою (ФОТО)