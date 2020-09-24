Селебріті вже показала перше фото первістка

Американська модель Джиджи Хадід та Зейн Малік вперше стали батьками. У пари народилася донька. Перше фото зіркові батьки вже встигли опублікувати в Instagram.

В соціальних мережах батьків розміщено два чорно-білі знімки з руками Зейна та новонародженої доньки.

«Наша дівчинка з’явилася на світ в ці вихідні і вже змінила наш світ. Ми просто закохані в неї», – підписала фото Джиджи Хадід.

Посмотреть эту публикацию в Instagram gigihadid 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А новоспечений батько розповів, що малеча здорова та красива. Але імені так і не розкрив.

«Радий знати її, гордий називати її своєю і вдячний за життя, яку ми проведемо разом», – підписав пост Зейн Малік.

Посмотреть эту публикацию в Instagram zayn 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: Getty Images

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