Вокалістка вперше за 10 років випустила сольну пісню.

Зустрічайте новий сингл Alena Omargalieva – «Малинове вино»! Це легкий літній трек про кохання, який стане для співачки початком нового шляху.

– Я давно мріяла про сольну кар’єру, – ексклюзивно для Нового каналу розповіла Alena. – І ось зміни в світі підштовхнули мене до внутрішніх трансформацій і першого кроку в цьому напрямку. У сольній творчості я побачила себе в зовсім іншому образі, в якому я більш жіночна, витончена і ніжна. Я відчуваю себе в ньому гармонійно і комфортно. У мене ніби відкрилося друге дихання!

Сингл Omargalieva, звичайно, про кохання. Але на цей раз про колишній невдалий досвід. Alena співає про те, що дівчатам варто дарувати любов гідним чоловікам і не терпіти байдужість.

– У пісні «Малинове вино» я пропустила кожне написане слово через себе, згадувала свій невдалий досвід у минулому, – продовжила співачка. – Цим треком хочу застерегти всіх дівчат від стосунків з безвідповідальними, байдужими чоловіками. Цінуйте і любіть себе, даруєте свою любов гідним чоловікам! Відчуйте смак малинового вина на своїх губах. Кайфуйте, танцюйте, любіть життя! Нехай моя перша сольна пісня «Малинове вино» стане акомпанементом вашого кращого літа.

Alena Omargalieva – Малинове вино: слова пісні

Тебе так плохо без него…

А тебе так плохо без него, без него

Его губы, как малиновое вино

Ты в них хочешь утопить свою печаль,

Но на утро тебе будет очень жаль

А тебе так плохо без него,без него

Его губы, как малиновое вино

Ты в них хочешь утопить свою печаль

Но на утро тебе будет очень жаль!…

Она по жизни парила,

Но тебя не забыла

В тот неоновый вечер ей сладкой казалась подруга-текила

Ее нежное тело,

Твои губы,хотело,

На багряном рассвете, своей красотой удержать не сумела…

Плачет, плачет, почему так детка плачет

Заплаканы её глаза, и не помогут патчи

Её затронула к тебе любовь mucho мачо

Но ты спешил уехать на своей роскошной таче

Ее любовь ослепила, как описать это чувство не хватит слов

И вот к чему привела така-такая эта drunk in love…

А тебе так плохо без него,без него

Его губы,как малиновое вино

Ты в них хочешь утопить свою печаль

Но на утро тебе будет очень жаль

А тебе так плохо без него,без него

Его губы,как малиновое вино

Ты в них хочешь утопить свою печаль

Но на утро тебе будет очень жаль

You’re always all in my mind

By my side,

Even when the rock it’s tough

You’re enough

I don’t know how i deserve your love

You know I’ll always keep on coming back to you

ууу…ууу…ууу..

Плачет,плачет,почему так детка плачет

Заплаканы её глаза и не помогут патчи

Её затронула к тебе любовь mucho мачо

Но ты спешил уехать на своей роскошной таче

Ее любовь ослепила,как описать это чувство не хватит слов

И вот к чему привела така-такая эта drunk in love…

А тебе так плохо без него,без него

Его губы, как малиновое вино

Ты в них хочешь утопить свою печаль

Но на утро тебе будет очень жаль

А тебе так плохо без него,без него уоо, уеее..

You’re always all in my mind

By my side,

Even when the rock it’s tough

You’re enough

I don’t know how i deserve your love

You know I’ll always keep on coming back to you

Фото – @omargalieva.alena

Більше новин:

TamerlanAlena: «Ми можемо спеціально не зідзвонюватися». Ексклюзивное интервью

Джамала зіграла себе в новому художньому фільмі Netflix про «Євробаченні»