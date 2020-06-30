TamerlanAlena розпадається? Ексклюзивний коментар Alena Omargalieva

Співачка запускає сольний проект і вже випустила перший сингл «Малиновое вино»

Новина про першу пісню Alena Omargalieva збентежила фанатів дуету TamerlanAlena. Чому співачка вирішила відокремитися і розвиватися як окремий артист? Що сталося між подружжям, які вже 10 років виступають разом?

З цим питанням ми звернулися до співачки, і ось що вона відповіла:

Посмотреть эту публикацию в Instagram omargalieva.alena 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– TamerlanAlena – це дует з великим творчим багажем, який відбувся і гастролює, з відданими фанами в різних країнах світу і хітами! Як сольний артист я тільки починаю свій шлях, – розповіла Alena Omargalieva. – У нас з Тамерланом дуже багато студійної роботи, зараз готуємо до виходу новий реліз, але це не заважає мені працювати над сольним авторським матеріалом. Більше того, я пишу і для інших артистів, і мені вистачає на це часу і, головне, бажання. Я давно мріяла про сольну кар’єру, і ось я зробила перший крок в цьому напрямку. У сольній творчості я побачила себе в зовсім іншому образі: більш жіночною, витонченою і ніжною. У мене ніби відкрилося друге дихання!

Що ж, сенсація відміняється. Чекаємо нових пісень від TamerlanAlena, і, звичайно, нових сміливих експериментів від самої співачки. Тим більше, що її перший сингл оцінили навіть за кордоном. Американський співак, актор і володар трьох Греммі Ne-Yo записав для українки звернення і побажав успіху в сольній кар’єрі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram omargalieva.alena 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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