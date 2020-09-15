У Таїланді Максиму Узолу, ведучому реаліті «У кого більше?», довелося працювати ледібоєм – хлопцем, переодягненим у дівчину

Ведуча Нового каналу Ольга Манько мало не повернулася з відрядження в Азію сама. Її чоловіку та супернику по проекту «У кого більше?» Максиму Узолу цілком серйозно пропонували там залишитися.

– У Таїланді Оля знайшла для мене роботу ледібоєм, – розповідає він. – Це чоловіки, перевдягнені у жінок, які розважають інших чоловіків. Цю «професію» вигадали давним давно, коли на території Таїланду була розташована військова база. Місцеві відправляли до працівників симпатичних хлопчиків, які займалися з тими коханням і отримували за це гроші. Військової бази вже давно немає, а ледібої у Таїланді залишилися. І зараз для них це не лише можливість заробити, це стало їхнім способом життя.

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Чимало чоловіків п’ють гормони та роблять пластичні операції, аби більше нагадувати жінок. І загалом таїландські ледібої користуються у світі популярністю – чимало європейців приїжджають в Азію, аби подивитися їхні шоу, а також провести з ними ніч.

– У мене трапився культурний шок, – зізнається Максим Узол. – Незвично було знаходитися у гримерці з чоловіками із четвертим розміром грудей, які не соромилися і ходили голі. Здалеку вони нагадували жінок, та якщо підійдеш до них ближче, помічаєш щетину і кадик.

Попри незвичність професії, ведучому «У кого більше?» вдалося станцювати на сцені чоловічого клубу. І він навіть отримав кілька пропозицій від чоловіків.

– Район, у якому розташований клуб, славиться тим, що туди чоловіки приходять знайомитися з чоловіками, – каже ведучий Нового каналу. – Тож і мені уваги не бракувало. Коли лише йшли на зйомку, хлопці, які проїжджали повз на мопедах, свистіли, називали красунчиком і пропонували поїхати з ними. Але я усміхався й нічого більше. У мене ж все-таки є Оля (сміється).

На що ще доведеться піти ведучим «У кого більше?» заради перемоги в проекті? Дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!