Українська співачка Jerry Heil випустила новий клпі на пісню #БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА.

Дивитися прем’єру кліпу Jerry Heil – #БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА онлайн:

В основі сюжету лежить історія залежності дівчини від шопінгу. Аби робити покупки постійно, вона навіть звільнилася з роботи в офісі і стала кур’єркою.

– Кліп стане першим в новій ері моїх відеоробіт, яку я нарекла МЕМклама — коли бренд стає головним героєм відео, довіряючи моєму баченню! Для цього бренду потрібно не боятися самоіронії, тому що майбутнє реклами, як вже писав американський Форбс — за мемасами! Задля зйомок мені довелося за один день навчитися кататися на лонгборді та скутері! – коментує Jerry Heil.

У кліпі #БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА взяли участь багато акторів, серед яких популярні українські блогери з Top Team House. Режисером відео став Тіма Дарменов:

– Мені здавалося на початку, що з Яною буде складно. У неї ціла армія людей, які приймають рішення разом з нею, до того ж величезна зайнятість, яка заважала репетиціям. Були сумніви, що велика частина написаного просто не реалізується, але на ділі вона готова була мерзнути, падати, вчитися кататися на скейті, стрибати на твердий мат, знаходитися на знімальному майданчику три ночі! З відіграшем все було теж відмінно, буквально за хвилину – два коротких роз’яснення і вона видавала вже хороший результат з першого дубля.

Кліп став першою відеороботою Jerry Heil, яку знімала молода команда професіоналів Mozhem Production.

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