Зірка серіалу «Пліткарка» Лейтон Містер вдруге стала мамою!

Акторка народила малюка, а медіа дізналися про це випадково

Зірка серіалу «Пліткарка» Лейтон Містер та її чоловік актор Адам Броді вдруге стали батьками. Радісною подією поділився сам щасливий батько під час шоу The Fun Time Boys Game Night Spectacular.

– У мене з’явився ще один малюк. Це хлопчик, і він просто мрія! – поділився актор.

Але від подробиць Адам Броді вирішив утриматися. Тому ні ім’я хлопчика, ні його день народження він не озвучив. А все тому, що Лейтон Містер намагається уникати публічності у тому, що стосується її особистого життя. Навіть про вагітність акторки вдалося дізнатися лише через занадто активних папараці. Сама пара офіційно майбутнє поповнення у родині не коментувала.

Актори Лейтон Містер та Адам Бровді познайомилися у 2012 році. Два роки вони всіляко намагалися приховувати свої стосунки, а в 2014 році одружилися. Вже у 2015 році у пари народилася донька. Тоді пара також не оголошувала про вагітність Містер, усе дізналися через папараці. Обличчя доньки подружжя показало публіці лише, коли їй виповнилося чотири роки.

Фото: Getty Images

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