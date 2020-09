12 вересня на острові Лідо відбулося закриття 77-го Венеціанського кінофестивалю. Цього року подія таки пройшла у звичному форматі офлайн, незважаючи на пандемію коронавірусу. Головою журі основного конкурсу виступила Кейт Бланшетт. Нагороду паралельної програми «Тиждень критики» отримала також і українська стрічка «Погані дороги» від Наталії Ворожбит.

Повний список переможців Венеціанського кінофестивалю 2020:

ОСНОВНИЙ КОНКУРС

Найкращий фільм — «Номадленд» (Nomadland), реж. Хлої Чжао

Гран-прі журі — «Новий порядок» (Nuevo Orden), реж. Мішель Франко

Найкращий режисер — Кійосі Куросава, «Жінка шпигуна» (Wife of a Spy)

Кубок Вольпі за найкращу жіночу роль — Ванесса Кірбі, «Частини жінки» (Pieces of a Woman)

Кубок Вольпі за найкращу чоловічу роль — П’єрфранческо Фавіно, «Наш батько» (Padrenostro)

Найкращий сценарій — Чайтанья Тамхане, «Учень» (The Disciple)

Спеціальний приз журі — «Дорогі товариші!» (Dear Comrades!), реж. Андрій Кончаловський

Премія Марчелло Мастроянні найкращому молодому актору — Рухолла Замані, «Сонячні діти» (Sun Children)

ПРОГРАМА «ГОРИЗОНТИ»

Найкращий фільм — «Пустка» (The Wasteland), реж. Ahmad Bahrami

Найкращий режисер — Лав Діас, «Вид пательні» (Genus Pan)

Спеціальний приз журі — «Слухай» (Listen), реж. Ана Роша

Найкраща акторка — Ханса Батма, «Контакт Занки» (Zanka Contact)

Найкращий актор — Ях’я Махайні, «Чоловік, який продав свою шкіру» (The Man Who Sold His Skin)

Найкращий сценарій — П’єтро Кастеллітто, «Хижаки» (I Predatori)

Найкращий короткометражний фільм — «Між тобою і Мілагросом» (Entre tú y Milagros), Маріана Саффон

Найкращий короткометражний дебют — «Слухай» (Listen), реж. Ана Роша

ПРЕМІЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Найкращий фільм у VR — «Шибениця вдома – Імерсивний однокористувацький досвід» (The Hangman at Home – An Immersive Single User Experience), реж. Мішель Крано, Урі Кранот

Найкраща історія у VR — «Вбивство суперзірки» (Killing a Superstar), реж Фен Фен

Найкращий досвід у VR — «У пошуках Пандрои Х» (Finding Pandora X), реж. Кійра Бензінг

