Американська кіноакадемія представила нові вимоги для фільмів-номінантів

Цього року організатори найпрестижнішої кінопремії «Оскар» запропонували нові правила відбору фільмів, які можуть отримати нагороду. Адже Американська кіноакадемія мистецтв прагне рівності.

– Необхідно ширше розкрити діафрагму, щоб відобразити всю різноманітність населення світу і з точки зору створення художніх фільмів, і аудиторії, яка їх дивиться. Ми віримо, що ці нові стандарти інклюзивності покладуть початок довгостроковим і основоположним змін в нашій індустрії, – заявили президент Американської кіноакадемії Девід Рубін і її директор Дон Хадсон.

Щоб фільм міг здобути премію «Оскар» у номінації «Кращий фільм», він повинен відповідати хоча б двом критеріям з чотирьох. Серед них:

Один з головних героїв або значущих персонажів другого плану повинен належати до расової або етнічної групи. Або ж щонайменше 30% всіх акторів на вторинних і менш значущих ролях, або сама тема фільму повинна стосуватися проблем расових або етнічних груп. Якщо це неможливо за сценарієм фільму, то мінімум третина решти касту повинна складатися з жінок, представників ЛГБТ+ спільноти, расових або етнічних меншин, або людей з інвалідністю. Аналогічні вимоги діють щодо творчого та технічного персоналу, який створює фільм. Це стосується і маркетологів, фахівців зі зв’язків з громадськістю та кінопрокатників. Залучення до роботи над фільмом оплачуваних стажерів та учні, які проходять професійну підготовку.

Нові правила «Оскар» почнуть діяти для фільмів, знятих з 2024 року.

Фото: Getty Images

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