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Джамала не поспішає худнути після пологів. Чому?

Артистка розповіла, як вона відновлюється після народження другого сина

Українська співачка Джамала заявила, що не збирається похапцем повертатися у колишню форму після других пологів. Оскільки від дня народження її другого сину пройшло всього два з половиною місяці, зірка ще не розпочала процес схуднення.

За власною теорією Джамали, її тіло повинно самостійно відновитися через дев’ять місяців. Таким рецептом відновлення після пологів зірка поділилася у своєму Instagram.

«Я не спешу и другим не советую, или торопиться надо медленно.Вот я тут подумала и решила, что не буду спешить возвращаться в свою привычную физическую форму. Почему? Потому что с момента рождения Селима прошло всего два с половиной месяца. И ещё потому, что я реально верю, что всё вернётся через 9 месяцев???? Почему именно девять, вы, наверное, догадались. Ровно столько месяцев тело растягивается, приготавливается, а потом «собирается» назад ????
Да, это абсолютно моя теория. Конечно, можно иметь плоский живот и ни намёка на целлюлит уже через 5-6 месяцев после родов. Но зачем? ????????????» – написала співачка.

Також Джамала заявила, зазначила, що не збирається вимотувати себе фізичними навантаженнями, поки годує сина грудьми.

«Истязать себя срочно, чтоб все сказали: «Ух, какая молодец! Только родила, а уже худая» ???? Во-вторых, я за ГВ. И я ем, не есть — не могу. Точка! Я не хочу истерить по этому поводу, бегать, заниматься фитнесом и т.д. Я не смогла бегать ????Бежишь с молоком — грудь болит, ноги ватные…. испытываю дискомфорт, мне тяжело», – наголосила зірка.

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