Чутки про те, що королівська родина не долюблює Меган Маркл ходять вже давно. Але відверто та публічно свою позицію члени британської монархії не висловлювали. Проте, королівський біограф Інгрід Сьюарт розповіла всю правду в біографії принца Філіпа.

Виявляється, що принц Філіп дуже розчарований рішенням онука кинути свою звичну життя заради дружини і переїхати до Каліфорнії.

«Він не підтримує те, що Гаррі відрікся від своїх обов’язків, залишив будинок і те, чим займався все життя, заради егоцентрічной зірки», – сказано у книзі.

Як пише автор, «принцу Філіпу також складно зрозуміти, що саме робило життя Гаррі настільки нестерпним, як він заявляв. На його переконання, у них з Меган було все: гарний будинок, здоровий син і унікальна можливість зробити світ кращим завдяки їх благодійної діяльності».

Фото: Getty Images

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