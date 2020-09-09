Фанати шоковані неочікуваною заявою

Американська селебріті Кім Кардаш’ян повідомила про закриття свого популярношого шоу «Сімейство Кардаш’ян». Про це зірка розповіла у своєму Instagram.

«Неймовірно вдячна всім, хто спостерігав і підтримував мене і мою сім’ю протягом останніх 14 неймовірних років. Це шоу зробило нас такими, якими ми є, і я назавжди залишуся в боргу перед тими, хто зіграв роль у формуванні нашої кар’єри і назавжди змінив нашу життя», – написала Кім Кардаш’ян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram kimkardashian 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Нагадаємо, що американське реаліті-шоу «Сімейство Кардаш’ян» йшло в ефірі 14 років. У ньому знімалася уся родина Кардаш’ян-Дженнер. Прем’єра першого сезону відбулася в жовтні 2011 року. А останній сезон вийде вже на початку 2021 року.

Фото: Getty Images

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