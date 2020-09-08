Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЯка відвертість: Оля Цибульська засвітила оголені груди (ФОТО)

Яка відвертість: Оля Цибульська засвітила оголені груди (ФОТО)

Зірка показала, як проводить останні теплі деньки року

Українська співачка Оля Цибульська поділилася зі своїми підписниками в Instagram  надзвичайно гарячим знімком з відпочинку.

Оля Цибульська показала, як любить засмагати на відпочинку. На фото зірка позує на селфі камеру з розв’язаним верхом від купальника. А все заради рівної засмаги без слідів від зав’язок на спині. Для фото Оля обрала такий ракурс, на якому добре видно її пружні груди. Образ доповнює солом’яний капелюх.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

cybulskaya

А під фото співачка згадала сливу, яка росла біля її будинку в дитинстві.

Читай також:

На самоізоляції: Зйомки «Бетмена» відновлять без Роберта Паттінсона

Наталя Могилевська нарешті показала свого коханого-мільйонера

новости шоубизнеса оля цибульская шоубизнес Шоумания