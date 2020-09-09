Колумбійська співачка Шакіра похвалилася шикарним підтягнутим тілом у купальнику. 43-річна селебріті поділилася пікантним знімком у своєму Instagram.

Шакіра опублікувала фото з піщаного пляжу на Мальдівах, де зараз відпочиває разом зі своїм коханим, футболістом Жераром Піке. На знімку вона позує у незвичайному купальнику ніжного бузкового кольору зірка, дизайн якого розробила сама.

«Це новий купальник, дизайн якого зробила я, а пошив його для мене мій друг Бего. Я завжди створюю свій особистий купальник на літо!» – підписала пост Шакіра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram shakira 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Цікаво, чи не збирається часом Шакіра запустити у виробництво свою лінію купальників. Бо виглядає її дизайн класно!

Фото: Getty Images

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