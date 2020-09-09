Сама зробила: сексуальна Шакіра показала звабливу фігуру у бікіні (ФОТО)
Колумбійська співачка Шакіра похвалилася шикарним підтягнутим тілом у купальнику. 43-річна селебріті поділилася пікантним знімком у своєму Instagram.
Шакіра опублікувала фото з піщаного пляжу на Мальдівах, де зараз відпочиває разом зі своїм коханим, футболістом Жераром Піке. На знімку вона позує у незвичайному купальнику ніжного бузкового кольору зірка, дизайн якого розробила сама.
«Це новий купальник, дизайн якого зробила я, а пошив його для мене мій друг Бего. Я завжди створюю свій особистий купальник на літо!» – підписала пост Шакіра.
Цікаво, чи не збирається часом Шакіра запустити у виробництво свою лінію купальників. Бо виглядає її дизайн класно!
Фото: Getty Images
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