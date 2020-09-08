Наталя Могилевська нарешті показала свого коханого-мільйонера

Зірка вперше з’явилася на публіці з новим обранцем

Українська співачка Наталя Могилевська вже давно інтригує чутками навколо свого особистого життя. Останнім часом зірка активно натякала на те, що її серце зайняте. А нещодавно Наталя Могилевська нарешті вперше вийшла у світ разом з коханим. Ним виявився бізнесмен Олег Рижов. Разом вони відвідали закриття UFW No Season Season.

Посмотреть эту публикацию в Instagram insidersua 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Ми прийшли підтримати українських дизайнерів і надихнутися. Я одягнена в український бренд своєї подруги, він називається Fukel, майже як коханець, якщо поміняти останню букву L на R. Наряд для мене вибирав не Олег, він любить мене в сукнях. Я просто хуліганила», – поділилася Наталя Могилевська з виданням Viva!

Також співачка поділилася кількома фото разом з Олегом Рижовим у сторіз у своєму Instagram. Але офіційно свої стосунки вона так і не підтвердила.

Читай також:

Звук на повну! Макс Барських розкрив дату прем’єри нового альбому

Серіали 2020: Що подивитися у вересні?