Звук на повну! Макс Барських розкрив дату прем’єри нового альбому
Альбом «1990» – один з найбільш очікуваних музичних релізів цього року. Презентація платівки запланована на 9 жовтня.
Після серії гучних прем’єр, що чекали шанувальників Барських цього літа: виходу акустичного лонгплею «С Максом по домам», запуску англомовного синглу Silence і експериментального фітчерінга з Джаро – музикант готовий представити головну інтригу цього року. Макс Барських анонсує трек-лист майбутнього релізу, яка завершує туманотрилогію, і розкриває справжні історії кожного окремо взятого синглу, що поклали початок всьому альбому.
У шостий повноформатний LP артиста увійшли 11 композицій, чотири з яких Барських презентував в рамках першої частини світового туру Nezemnaya2020. Менш ніж за рік лід-сингл альбому «Лей, не жалей» отримав статус подвійний платини і став найбільш ротованою піснею всіма мовами в період 2008 по 2020 роки, побивши рекорд Billie Eilish з треком Bad Guy і Ed Sheeran з хітом Shape Of You в рамках чарту TopHit Global Radio Chart. А хіт «По секрету» всього за три місяці після прем’єри удостоєний своєї першої платини.
Трек-лист майбутнього альбому «1990» виглядає наступним чином:
- Лей, не жалей
- Небо льёт дождем
- Двоє
- По секрету
- Океаны
- Пустые глаза
- По местам
- Наивна
- Все проходит
- Самолёт
- Армагеддон
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