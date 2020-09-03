Хто зіграє головну роль в перезапуску «Баффі – винищувачка вампірів»?

Творці серіалу починають розкривати подробиці

Нещодавно стало відомо, що серіал «Баффі – винищувачка вампірів» перезапустять. А головну роль тієї самої Баффі зіграє темношкіра акторка. Про це пише видання Digital Spy.

Такі подробиці щодо нової Баффі розкрила акторка Ембер Бенсон, яка зіграла Тару Маклай. Таким чином у серіал хочуть додати більше різноманітності, якого не вистачало в оригінальному шоу.

Виконавчим продюсером проекту стане автор оригінального шоу Джосс Уідон. Разом з ним над проектом працюватиме сценарист і продюсер Моніка Овусу-Брін. А сама Ембер Бенсон з’явиться у перезапуску «Баффі – винищувачка вампірів» в ролі камео.

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