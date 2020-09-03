На ньому зображений Деніел Крейг

Творці фільму про Джеймса Бонда «Не час вмирати» оприлюднили новий постер до довгоочікуваної частини культової франшизи. На ньому зображений агент 007, роль якого востаннє виконає Деніел Крейг. Також на новому постері з’явився і новий місяць виходу фільму – листопад.

У 25-ому фільмі франшизи про Джеймса Бонда короткочасний спокій агента 007 перериває нове термінове завдання. Британський спецагент кидає виклик найвпливовішим гравцям злочинного світу і викриває підступні змови. Настав час зійтися у протистоянні з таємним зловмисником, який володіє новими небезпечними технологіями. Історія жорстко карає всіх, хто вдає Бога.

Нагадаємо, що прем’єру фільму про Джеймса Бонда «Не час вмирати» перенесли через пандемію коронавірусу. Спершу його планували запустити в прокат у квітні 2020 року. Але представники популярного сайту фанатів MI6 написали відкритий лист продюсерам із проханням відкласти прем’єру. Тепер прем’єра фільму «Не час помирати» про Джеймса Бонда в Україні запланована на 12 листопада.

Читай також:

Від автора «Секс у великому місті»: трейлер серіалу «Емілі в Парижі»

Найкращі серіали HBO: ТОП-10 на думку редакції