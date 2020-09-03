Стрімінговий сервіс Netflix представив офіційний трейлер нового серіалу «Емілі в Парижі».

Емілі в Парижі: дивитися офіційний трейлер

Автором сценарію «Емілі в Парижі» виступив творець культового серіалу «Секс у великому місті» Даррен Стар.

Серіал «Емілі в Парижі» розповість про життя американської дівчини у французькій столиці. Вона живе в Чикаго й працює маркетологом у дуже відомій компанії. Коли її компанія стає частиною французького люксового бренду, Емілі переїжджає до Парижу, щоб працювати над стратегією й розвитком фірми. У найбільш романтичному місті Європи на дівчину чекають нові пригоди та любовні перепетії.

Режисером серіалу виступив Ендрю Флемінг. Головну роль Емілі виконала Лілі Коллінз. Також у серіалі знялися Кейт Волш, Ешлі Парк, Лукас Браво, Самуель Арнольд та інші.

Прем’єра «Емілі в Парижі» відбудеться вже 2 жовтня на Netflix.

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