Акторка «Рівердейла» виявилася агентом ФБР під прикриттям. Як так вийшло?
Екранна мама Вероніки Лодж вісім років працювала на розвідку
Зірка серіалу «Рівердейл» акторка Марісоль Ніколс, яка зіграла Герміону Лодж, виявилася агентом ФБР. З’ясувалося, що селебріті поєднувала роботу в кіноіндустрії та розвідці цілих вісім років. Про це пише видання Marie Claire.
46-річна Марісоль Ніколс, стала агентом Федерального бюро розслідувань США в 2012 році. До цього її спонукали проблеми в акторській кар’єрі. Акторка-спецагент допомагала ФБР вичисляти педофілів і розслідувати злочини, пов’язані з сексуальним рабством.
Нещодавно незвичною історією Марісоль Ніколс зацікавилися телекомпанії США. Зараз Sony Pictures Television розробляє проект, в якому Ніколс виступить продюсером і зіграє головну роль.
Фото: Getty Images
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