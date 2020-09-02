Артистка поділилася своїм виглядом з післяпологовим животиком

Американська співачка Кеті Перрі нещодавно вперше стала мамою. Для свого майбутнього чоловіка актора Орландо Блума селебріті народила доньку Дейзі Дав. І після пологів Кеті Перрі не боїться показати свій нейчерал лук в соціальних мережах.

Всього через п’ять днів після народження доньки селебріті показала, як виглядає її тіло. У своєму Instagram вона опублікувала жартівливу сторіз, де позує в бюстгалтері для годування та високих трусиках.

Це був той вечір, коли всі знаменитості представляли свої горджес луки на червоній доріжці церемонії MTV Video Music Awards 2020 року. Тому сама Кеті Перрі вирішила до них доєднатися. Жартома Кеті вказала на знімку бренди, які «надали їй наряд» і зазначила, що за її макіяж і зачіску того вечора відповідала втома.

Фото: Getty Images

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