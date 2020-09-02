Новий каналG.spaceШОУМАНІЯНовий рекорд в Instagram: Аріана Гранде стала першою жінкою з найбільшою кількістю підписників

Новий рекорд в Instagram: Аріана Гранде стала першою жінкою з найбільшою кількістю підписників

Але Роналду обійти селебріті не вдалося

Американська співачка Аріана Гранде зайняла перше місце серед жінок по кількості підписників в Instagram. Зараз на акаунт зірки підписано більше 200 мільйонів людей.

Інста-рекорд Аріана Гранде встановила 27 серпня. Відтоді кількість підписників продовжує рости. Але побити абсолютну легенду по кількості підписників в Instagram Кріштіану Роналду їй не вдалося. На його акаунт підписано більше 237 мільйонів фоловерів.

Наступні позиції за кількістю фанатів в мережі займають Кайлі Дженнер – 193 мільйони і Селена Гомес – 190 мільйонів підписників.

Фото: Getty Images

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