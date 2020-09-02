Селебріті опановує нову справу

Голлівудський актор Бред Пітт запускає у виробництво своє шампанське. Про це зірка розповів у інтерв’ю виданню People.

Шампанське від Бреда Пітта називається Fleur de Miraval. Його створили на виноробні у французькій провінції Шампань. Там же знаходиться сімейний замок Пітта і його колишньої дружини Анджеліни Джолі — Міраваль. Разом з Піттом шампанське створювали дві французькі виноробні сім’ї — Перрен і Петерс. На все пішло п’ять років. У складі шампанського Бреда Пітта — 75% винограду сорту шардоне і 25% — піно нуар.

– Для мене шампанське асоціюється зі святом, якістю, престижем і розкішшю. Але рожеве шампанське і раніше залишається маловідомим. Я хотів, щоб ми спробували створити бренд рожевого шампанського, зосередивши всі наші зусилля лише на одному кольорі. Результат дивовижний, і я дуже ним пишаюся, — розповів Пітт виданню People.

Шампанське від Бреда Пітті вийде обмеженою партією – всього 20 тисяч пляшок. У продаж Fleur de Miraval надійде 15 жовтня 2020 року. Ціна складе приблизно 390 доларів за пляшку.

Фото: Getty Images

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