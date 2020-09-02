Новий каналG.spaceШОУМАНІЯДомашній фотосет: Хайді Клум знялася повністю голою

Домашній фотосет: Хайді Клум знялася повністю голою

Усім би виглядати так у 47 років!

Відома модель Хайді Клум постала абсолютно оголеною у новій фотосесії. Фотографом домашньої зйомки став її чоловік Том Каулітц.

Новою гарячою фотографією, де Хайді Клум позує повністю оголена, селебріті поділилася у своєму Instagram. Зірка прикрила найцікавіші частини тіла прозорим тюлем.

У підписі до фото Хайді повідомила, що пікантний кадр – заслуга її чоловіка Тома Каулітца.

Фото: Getty Images

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