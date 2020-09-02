Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЯка талія: Адель вперше показала неймовірно струнку фігуру в купальнику (ФОТО)

Яка талія: Адель вперше показала неймовірно струнку фігуру в купальнику (ФОТО)

Знімок приголомшив підписників селебріті

Британська співачка Адель вперше після схуднення на 45 кілограмів показал свою фігуру у купальнику. Зірка опублікувала вражаюче фото у своєму Instagram.

На останньому знімку у своєму профілі Адель позує в купальнику з зображенням прапора Ямайки і облягаючих легінсах. Образ доповнили зачіска «вузли банту», жовте пір’я і масивні прикраси. У такий лук співачка одягнулася на честь лондонського карнавалу Ноттінг-Хілл. Він покликаний об’єднати місцеву багатонаціональну громаду і побороти расові конфлікти. У коментарі до фото Адель привітала усіх з карнавалом.

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Підписники позитивно оцінили зміни у зовнішності Адель. Вони вражені силою волі свого кумира та роботою, яку вона провела над своїм тілом.

Фото: Getty Images

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