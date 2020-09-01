З животиком: Емма Робертс офіційно підтвердила вагітність
Селебріті розсекретила стать первістка
Зірка серіалу «Американська історія жахів» Емма Робертс нарешті зізналася, що чекає на первістка. Плітки про свій цікавий стан акторка підтвердила у своєму Instagram.
Емма Робертс опублікувала серію фото, на яких позує з кругленьким животиком та своїм бойфрендом актором Гарретом Хедлундом. Також селебріті розсекретила стать майбутньої дитини.
«Я … і два моїх улюблених хлопця», – підписала фото Емма Робертс.
Еммі Робертс і Гаррет Хедлунд почали зустрічатися в березні 2019 року. До цього Емма Робертс сім років зустрічалася з колегою по серіалу Американська історія жахів, актором Еваном Пітерсом.
Фото: Getty Images
Читай також:
«АГОНЬ» – «Продажная любовь»: прем’єра нової пісні!