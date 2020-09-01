Селебріті розсекретила стать первістка

Зірка серіалу «Американська історія жахів» Емма Робертс нарешті зізналася, що чекає на первістка. Плітки про свій цікавий стан акторка підтвердила у своєму Instagram.

Емма Робертс опублікувала серію фото, на яких позує з кругленьким животиком та своїм бойфрендом актором Гарретом Хедлундом. Також селебріті розсекретила стать майбутньої дитини.

«Я … і два моїх улюблених хлопця», – підписала фото Емма Робертс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram emmaroberts 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Еммі Робертс і Гаррет Хедлунд почали зустрічатися в березні 2019 року. До цього Емма Робертс сім років зустрічалася з колегою по серіалу Американська історія жахів, актором Еваном Пітерсом.

Фото: Getty Images

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