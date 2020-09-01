«АГОНЬ» – «Продажная любовь»: прем’єра нової пісні!

Реліз пісні «Продажная любовь» гурту «АГОНЬ» відбувся на всіх цифрових і стрімінгових майданчиках країни

«Продажная любовь» – довгоочікувана прем’єра синглу, який продовжує музичну і стилістично-настроєву естетику хітів «Тебе 20» і «По темним улицам», випущених минулого року. Трек присвячений всім людям, хто хоч раз відчував почуття зради на користь фінансового достатку.

– У наш час глобального споживання створюється ілюзія, що купити можна все, – коментують музиканти. – Навіть кохання. Але хто насправді знає, що таке кохання. Ми надаємо цьому почуттю різні виразні форми. І саме криве відображення кохання – це секс. Ти купуєш секс, втішаючи хвилювання своєї душі всього на кілька годин, не розуміючи, що обманюєш не тільки себе, але й весь світ. Ніч пройде, вона піде. Але з чим залишишся ти? З порожнім гаманцем і порожнім серцем. Ще трохи, і в твоєму житті залишаться тільки нічні метелики, сірі метелики, а кольорові махаони будуть збирати пилок з інших квіток.

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