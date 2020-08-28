Українська співачка Тіна Кароль шокувала своїх фанатів та всю країну неочкуваною колоборацією із зіркою світового хіп-хопу SNOOP DOGG. Разом селебріті взяли участь у записі треку Blow Your Mind американського ритм-н-блюз виконавця Luca Dayz.

Дивитися новий кліп SNOOP DOGG, TINA KAROL FT. LUCA DAYZ & LOE – BLOW YOUR MIND онлайн:

Така колоборація стала реальною завдяки тому, що Тіна Кароль ще рік тому підписала контракт з незалежним американським лейблом Bentley Records. Його назва теж згадується у пісні.

– Я багато працювала над тим, щоб артист з України міг бути конкурентно спроможним на цьому ринку. Не тільки в нашій країні. Підписала цей контракт, працювала над альбомом, пройшло багато часу, перш ніж перші кроки цієї роботи стали суспільно відомі, – розповіла Тіна Кароль.

Про співпрацю зі SNOOP DOGG українська співачка домовилася досить неочкувано. Взагалі, представники лейблу самі зателефонували Тіні Кароль.

– Я сиділа вдома, задзвонив телефон. І представник лейблу мені каже, що у нас для тебе чудова новина, у нас буде співпраця зі Snoop Dog. Це був перший шок! А потім мені кажуть, у тебе є всього годину, щоб записала свій шматок в треку! Ще один шок! Всього лише годину! я тут же подумала, у нас є класні українські автори. Відразу ж знайшла нову пісню одного з наших українських авторів, я з ним співпрацюю, взяла з неї шматочок, вклала, заспівала, зробили текст . І вийшла цілісна картинка, – поділилася Тіна Кароль.

Знімати кліп Тіна Кароль і Snoop Dogg поки не планують. Адже селебріті хотіли б зробити відео масштабним, а в умовах пандемії коронавірусу це неможливо.

Читай також:

Небезпечні зв’язки: The HARDKISS і MONATIK представили кліп «Кобра»

Вперше українською: FO SHO презентували сингл «Божевільні»