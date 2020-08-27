Український гурт FO SHO представив свій новий трек «Божевільні». Вперше три сестри зазвучали українською.

Слухати нову пісню FO SHO – Божевільні онлайн:

– Нам дуже часто говорять про те, як фірмово і круто ми звучимо англійською мовою, нас часто плутають з іноземцями і запитують, чому ми так добре говоримо російською та українською? Щоразу ми заново розповідаємо історію своєї родини. Ми народилися в Україні, зросли і все своє життя провели тут. «Божевільні» – це намір зробити приємне для рідної країни рідною мовою і в такий важливий для нас день, – розповіла одна з учасниць колективу, авторка пісні – Бетті Єндале.

Нову пісню «Божевільні» тріо FO SHO представили до Дня Незалежності України. Після участі у Національному відбору на «Євробачення-2020» гурт починає активно записувати треки.

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