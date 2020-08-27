Український гурт The HARDKISS та співак MONATIK презентували спільну роботу – пісню та кліп «Кобра».

Дивитися новий кліп The HARDKISS – Кобра (feat. MONATIK) онлайн:

– Близько двох років ми мріяли й обговорювали разом із Дімою можливу колаборацію. А написати пісню про змію я мріяла ще більше — напевно, всі дев’ять років існування гурту. Цей образ мене дуже надихає, — розповідає Юлія Саніна. — Коли «Кобра» таки написалася — відразу зрозуміла, що Діма з його неймовірним тембром відмінно прозвучить тут. Кобра — яка ж вона красива та небезпечна водночас. Красивий і граціозний танець цієї змії я порівняла з танцем кохання. І цей танець точно не на життя, а на смерть. «Кобра танцює на ножах» — вона настільки небезпечна, ти чудово знаєш про це, але ти не можеш відвести погляд, ти вже став жертвою. Це кохання, у якому ти втрачаєш контроль над собою і стаєш таким уразливим.

Режисером кліпу «Кобра» виступив креативний продюсер і музикант The HARDKISS Валерій Бебко. У ньому отруйна змія повзе за MONATIK і проникає разом із ним у творчу лабораторію The HARDKISS.

– Можливо, MONATIK і є тією самою коброю. Такий «знайомий незнайомець». Друг, якого ти так любиш і якому довіряєш… Є й інші прочитання історії, але всі вони збігаються до одного — всіх нас ваблять і заводять небезпечні зв’язки. Ми не приховуємо своїх фантазій, сміливо втілюємо їх у життя, – розповідає Вал.

Пісня «Кобра» увійде в новий альбом The HARDKISS, реліз якого запланований на весну 2021 року.

Фото: Андрій Максимов

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