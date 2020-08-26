Sexy as hell: Джаред Лето спокушає оголеним торсом (ФОТО)
Усім би виглядати так у 48 років!
Соліст груту «30 Seconds To Mars» Джаред Лето в черговий раз продемонстрував своє неймовірне тіло. Селебріті опублікував в Instagram знімок, на якому показав свій підтягнутий торс.
На новому знімку виконавець зображений в помаранчевій сорочці, яку він розстебнув, щоб порадувати шанувальниць своїми м’язами.
«Посилаю хороші думки і любов у вашу сторону. Як усі тримаються?» – підписав фото Джаред Лето.
Підписники Джареда Лето в Instagram позитивно оцінили його круті форми у 48 років. Зірка стверджує, що підтримувати себе у такій прекрасній формі йому вдається завдяки вегетаріанству та регулярним фізичним навантаженням.
Фото: Getty Images
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