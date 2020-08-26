Усім би виглядати так у 48 років!

Соліст груту «30 Seconds To Mars» Джаред Лето в черговий раз продемонстрував своє неймовірне тіло. Селебріті опублікував в Instagram знімок, на якому показав свій підтягнутий торс.

На новому знімку виконавець зображений в помаранчевій сорочці, яку він розстебнув, щоб порадувати шанувальниць своїми м’язами.

«Посилаю хороші думки і любов у вашу сторону. Як усі тримаються?» – підписав фото Джаред Лето.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jaredleto 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Підписники Джареда Лето в Instagram позитивно оцінили його круті форми у 48 років. Зірка стверджує, що підтримувати себе у такій прекрасній формі йому вдається завдяки вегетаріанству та регулярним фізичним навантаженням.

Фото: Getty Images

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