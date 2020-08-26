Схоже, селебріті пошкодувала про татуювання на тілі

Американська модель та акторка Емілі Ратаковскі зробила величезне тату на поясниці. Над сідницями зірки тепер красується надпис «emrata». Саме так Емілі підписана в Instagram.

Щоб показати своє нове татуювання, Емілі Ратаковскі поділилася інтимним оголеним фото у свої соціальній мережі. Підписники розійшлися у думці, чи це гарно чи вульгарно. Все ж таки це не метелик. Але, схоже, що і сама Ратакаковскі жаліє про своє рішення.

«Хотіла б я сказати, що воно тимчасове», – підписала фото селебріті.

Посмотреть эту публикацию в Instagram emrata 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: Getty Images

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