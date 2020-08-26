Хоча б не метелик: Емілі Ратаковскі набила тату на поясниці
Схоже, селебріті пошкодувала про татуювання на тілі
Американська модель та акторка Емілі Ратаковскі зробила величезне тату на поясниці. Над сідницями зірки тепер красується надпис «emrata». Саме так Емілі підписана в Instagram.
Щоб показати своє нове татуювання, Емілі Ратаковскі поділилася інтимним оголеним фото у свої соціальній мережі. Підписники розійшлися у думці, чи це гарно чи вульгарно. Все ж таки це не метелик. Але, схоже, що і сама Ратакаковскі жаліє про своє рішення.
«Хотіла б я сказати, що воно тимчасове», – підписала фото селебріті.
Фото: Getty Images
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