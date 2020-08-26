Новий каналG.spaceШОУМАНІЯРіанна, посунься: Дженніфер Лопес запускає власний бренд косметики

Ріанна, посунься: Дженніфер Лопес запускає власний бренд косметики

Селебріті готується представити косметичну лінію

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес запускає власний косметичний бренд. Називатися він буде JLo Beauty. Про це стало відомо з Instagram зірки.

Нещодавно Джей Ло опублікувала нове селфі та коротко підписала знімок так: «Сяйво західного сонця. #JLoBeauty вже зовсім скоро».

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Якщо судити з підпису, то від Дженніфер Лопес можна буде очкувати повний спектр декоративної косметики, зокрема з сяючими частинками. Цікаво, чи вдасться зірці створити справді вартісну косметику.

Фото: Getty Images

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