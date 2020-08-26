Солістка виступила проти закриття проекту

У березі 2020 року гурт «Время и Стекло» шокував прихильників гучною заявою про те, що збирається завершити своє існування. Але Надя Дорофєєва вважає, що закривати проект не варто. Мовляв, її та Позитива можна замінити іншими учасниками та дати гурту «нове дихання». Таку ідею співачка озвучила в програмі «2POpodcast», який запустив Потап разом з Позитивом на YouTube.

Надя Дорофєєва вважає, що з продюсерської точки зору, «Время и Стекло» не варто закривати і можна продовжити його існування гурту, але вже з новими учасниками. Вона навіть готова допомогти «новеньким» завоювати любов шанувальників.

Але Позитиву така ідея не сподобалася. Він наголосив на тому, що не пам’ятає випадків, коли змінювали склад в гурті, де є хлопець і дівчина. Також Позитив сказав, що замінити його з Дорофєєвою комусь буде майже нереально.

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