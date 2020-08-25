Кріштіану Роналду одружується? (ФОТО)
Знімок в Instagram спровокував чутки навколо особистого життя селебріті
Відомий футболіст Кріштіану Роналду та його дівчина Джорджіна Родрігес одружуються! А точніше, можливо одружуються…
Шанувальники пари саме намагаються зрозуміти, чи зробив Кріштіану пропозицію Джорджині. Адже нещодавно у своєму Instagram дівчина опублікувала спільне фото з футболістом з загадковим підписом «Так», який натякає на радісну подію.Роналду опублікував ту ж світлину на своїй сторінці зі словами «Моя любов».
Офіційно інформацію про заручини селебріті не підтверджують. Але на другому знімку у своєму Instagram Джорджина Родрігес опублікувала другий знімок, на якому на безіменному пальці лівої руки моделі можна розгледіти кільце значних розмірів.
Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду познайомилися влітку 2016 року. Тоді Джорджина працювала консультантом в бутіку Gucci, куди заглянув Кріштіану. У листопаді 2017 року у пари народилася дочка Алана Мартіна. Нагадаємо, що у Роналду є ще троє дітей, яких йому народили сурогатні матері: 10-річний Кріштіану – молодший і трирічні близнюки Єва і Матео.
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