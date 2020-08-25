Кріштіану Роналду одружується? (ФОТО)

Знімок в Instagram спровокував чутки навколо особистого життя селебріті

Відомий футболіст Кріштіану Роналду та його дівчина Джорджіна Родрігес одружуються! А точніше, можливо одружуються…

Шанувальники пари саме намагаються зрозуміти, чи зробив Кріштіану пропозицію Джорджині. Адже нещодавно у своєму Instagram дівчина опублікувала спільне фото з футболістом з загадковим підписом «Так», який натякає на радісну подію.Роналду опублікував ту ж світлину на своїй сторінці зі словами «Моя любов».

Посмотреть эту публикацию в Instagram georginagio 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Офіційно інформацію про заручини селебріті не підтверджують. Але на другому знімку у своєму Instagram Джорджина Родрігес опублікувала другий знімок, на якому на безіменному пальці лівої руки моделі можна розгледіти кільце значних розмірів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram georginagio 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду познайомилися влітку 2016 року. Тоді Джорджина працювала консультантом в бутіку Gucci, куди заглянув Кріштіану. У листопаді 2017 року у пари народилася дочка Алана Мартіна. Нагадаємо, що у Роналду є ще троє дітей, яких йому народили сурогатні матері: 10-річний Кріштіану – молодший і трирічні близнюки Єва і Матео.

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