Новий каналG.spaceШОУМАНІЯУ День Незалежності: Дзідзьо отримав звання заслуженого артиста України

У День Незалежності: Дзідзьо отримав звання заслуженого артиста України

Вручення відбулося на Софійській площі

Український співак Дзідзьо отримав державну нагороду – звання «Заслуженого артиста України». Під час святкування Дня Незалежності України, 24 серпня, президент Володимир Зеленський вручив артисту нагороду.

Радісною подією Дзідзьо поділився у своєму Instagram. він опублікував уривок відео, де виконує державний гімн України зі святкування.

«Подвійною радістю для мене стало присвоєння державного звання «Заслужений артист України». Це моя мрія дитинства! Дякую, Україно! З Днем Незалежності! Слава Україні!» – підписав пост артист.

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