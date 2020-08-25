Наталка Карпа випустила альбом колискових

Презентація відбулася на виставці українського художника

Українська співачка Наталка Карпа представила свій новий міні-альбом колискових.

– В процесі створення альбому зрозуміла, що хочу донести свій особливий посил не лише своїй малечі, але і поділитись цією атмосферою з іншими матусями. Знаю, що меседж, який несу в цих колискових є правильним та в подальшому буде сприяти здоровому майбутньому нашої нації, – поділилася Наталка Карпа ексклюзивно з Новим каналом.

Презентація міні-альбому пройшла на відкритті виставки робіт львівського художника Юрія Скандакова.

– Я довго шукала обкладинку і коли мені на очі потрапила картина художника Юрія Скандакова, я зрозуміла, що це те, що мені потрібно. Картина має назву «Соняшник», а зображені на ній мати і дитя. Це дуже про мене! – продовжує Наталка Карпа. – Тому питання, якою буде обкладинка, більше не було. Ця картина стала попаданням у саме серце.

Юрій Скандаков – львівській художник-імпресіоніст, дизайнер та педагог. Він творив з 60-х років минулого століття й до наших днів. Більшість картин художника були втрачені або розкидані по світу, але зараз вдалося зібрати вагому частину робіт та показати українському глядачу у форматі ретроспективної виставки.

Виставка буде проходити з 21 серпня по 14 вересня, картини львівського художника, які він створив з 1960-х по 2007 рік можна побачити в історичній будівлі «Шоколадний будиночок».

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